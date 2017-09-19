Çorlu’daki yatırımlar değerlendirildi

Çorlu Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya, Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Dodurka, Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Fatih Ünsal, Mehmet Zeki Gürcün, Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan ve Şeref Çetin ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ile Çorlu Belediyesi ve TESKİ yetkilileri katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Kadir Albayrak, "İlçe belediyeleri ile karşılıklı son toplantıları yapıyoruz. Bu toplantıları hangi ilçede yapıyor isek o ilçedeki yatırım ve projelerin hiç aksatılmadan yerine getirilmiş olması gerekiyor. Çalışmaların başarılı geçmesini temenni ediyorum" dedi.

"En büyük ölçekli yatırım spor lisesi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mali Hizmetler Daire Başkanı Müevvet Işık ise, "Çorlu Belediyesi’ne 2014 yılında ortak finansman projesi kapsamında 1 milyon 35 bin bir ödeme yaptık, bu yüzme havuzunda kullanıldı. Bunun dışında diğer daire başkanlıklarımız tarafından toplam ödenen 31 milyon 649 bin lira. Bunun içinde otopark kamulaştırılmaları, bitkisel hayvansal üretimine yönelik harcamalardan Çorlu ilçesine düşen kısım, itfaiye araçları ile ilgili alımlar var. Çorlu Belediyesine yaptığımız harcamalar daha çok kamusal yatırımlar oluşturuyor. Spor lisesini harcaması en büyük yatırım" şeklinde konuştu.

"Çorlu’ya katı atık dökülmeyecek"

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Pınar Gülmez Ağırbaş da, Çorlu ilçesinde cadde, bulvar ve refüj temizliğinin yapıldığını hatırlatarak, "Bunun yanında Yenice’de kapsamlı kıyı ve plaj temizliği gerçekleştirildi. Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili çalışmalar yürüttük. Karatepe’de depolama tesisi yapılacak. Daire Başkanlığımız Çorlu’da 53 denetim gerçekleştirdi. İlçemize yine 300 konteynır, 28 adet çöp kutusu temin edildi. Çocuklarımıza çevre bilincini öğretmek amacıyla telefon fırlatma yarışması düzenledik. Çorlu’da aktarma merkezimizi faaliyete geçirdiğimizde artık Çorlu’ya katı atık dökülmeyecek" dedi.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan ise, hayvancılık ve arıcılık konularında Çorlu’nun kırsal mahallelerinde vatandaşlara destek ve eğitim verdiklerini belirterek tarla yollarında iyileştirmelerin yapıldığını söyledi.

"İtfaiye açısından çorlu en iyi ilçe"

İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, Çorlu’nun tüm ilçeler içinde İtfaiye teşkilatı olarak en iyi teslim alınan teşkilat olduğunu belirtti. Pehlivan, "Ekipman konusunda Çorlu güçlü bir ilçemiz ancak ekipmanları eskiydi. İtfaiye Daire Başkanlığı olarak ekipmanları yeniledik. İlçemizdeki ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımız düzenli olarak devam edecektir" şeklinde konuştu.

Ulaşım Daire Başkanı Erdin Eral, Çorlu ile ilgili Orion Kavşağı ve Emlak Konut Köprüsü olmak üzere iki tane önemli proje yürüttüklerini belirterek çalışmaların devam ettiğini söyledi.

TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Ünal ise, "10 adet tamamlanan 7 tane de devam eden projelerimiz var. Yenice artıma tesisimizi yenildik, jeneratör iki etap halinde aldık. Böylece elektrikler kesildiğinde sular da kesilmek zorunda kalmadı. Devam eden kolektör hattımız var. Yağmur suyu mazgal imalatlarımız devam ediyor. Çorlu’nun terfi merkezleri, depolama hatlarını yeniliyoruz. Ayrıca, muhtelif mahallelerinde içme suyu ve kanalizasyon projelerimize de başlayacağız. Asfaltları yapıyoruz. Üst yapı ile ilgili Çorlu ilçemizde üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz" diye konuştu.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Deniz Bozdoğan ise, "Mezbahalarımızda vatandaşlarımıza kaliteli kesim hizmeti veriyoruz. İlçe genelinde düzenli olarak ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca Çorlu’daki mezarlıklarda bakımlarımız belli aralıklarla düzenli olarak devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"Deprem toplanma alanları belirlendi"

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Sevim Avcı Yener de, "Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği projeler ile ilgili olarak zemin iyileştirmeleri yapıldı. Kandilli Rasathanesi vatandaşları afete hazırlama için deprem tatbikatları düzenledik. Çorlu dahil tüm ilçelerimizde deprem toplanma alanları belirledik. Bunları duyurmak için de işaret panoları yerleştirildi. Ayrıca deprem konteynırları temin ettik" dedi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürü Tevfik Demirbilek ise Büyükşehir Belediyesi tarafından Çorlu ilçesine toplam 34 kilometre yol yapıldığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları tarafından Çorlu’da yürütülen çalışmalar ile ilgili verdirilen bilgiler sonrasında Çorlu Belediyesi yetkililerin soru ve önerilerini dile getirmesinin ardından toplantı sona erdi.