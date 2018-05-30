Çorlulu Deniz Turan tenis milli takımında

5 yaşından bu yana spor yapan 12 yaşındaki Deniz Turan yüzme ve jimnastik dallarında il ölçeğinde başarılar kazandı. 2014 yazında yaptığı yüzme ve jimnastik sporlarına paralel olarak ve hobi amaçlı tenise başlayan Turan, zamanla tenisin yoğunluğunu artırdı. İlk Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) resmi turnuvasını 2015 Nisan ayında oynayan Turan, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 200’ün üzerinde resmi maç oynadı.

21-25 Mayıs tarihleri arasında Ankara Tenis Kulübü’nde düzenlenen 12 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasına seri başı olarak katılan Çorlu Tenis İhtisas Kulübü (ÇTİK) oyuncusu Deniz Turan son olarak milli takıma girmeyi başardı.

"Deniz özel bir sporcu"

Konu hakkında açıklama yapan Deniz Turan’ın antrenörü Levent Kırca, "Bu büyük başarıdan dolayı çok mutluyum. ÇTİK olarak Çorlu’da performans tenis alanında faaliyet gösteriyoruz. İmkanlarımız kısıtlı, tek kortumuz var. Buna rağmen ekibimle birlikte tüm sporcularımızı en iyi şekilde hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Bu noktaya gelmiş olmak gurur verici. Çorlu’da bu işin yapılamayacağı sürekli söylendi, bu bizi daha da kamçıladı. Başarının temel şartı sporcu, aile, antrenör motivasyonu ve uyumu. Deniz özel bir sporcu, rekabet ve başarma duygusu yüksek, çok çalışkan. Yılda 50 hafta, haftada 6 gün yaz, kış, tatil, bayram demeden, disiplinli ve özverili şekilde çalıştı. Eksi 10 derecede de antrenman yaptık, artı 40 derecede de. Yılda tamamı şehir dışında, bazen ülke dışında 20 turnuva oynuyor. Daha da güzeli bütün bu yaptıklarını okul ile paralel yürütebiliyor. Deniz’le ulusal ve uluslararası düzeyde daha büyük başarılara ulaşma hedefindeyiz, geleceğe umutla bakıyoruz" dedi.