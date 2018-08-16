Çorlulu minik boksör Türkiye şampiyonu oldu

Geçtiğimiz günlerde Bayburt’ta düzenlenen Türkiye Boks Federasyonu Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda 32.5 kilogramda Çorlu’yu temsil eden Refik Kartal şampiyon oldu.

Bayburt’ta düzenlenen ve 19 sıklette 40 ilden 336 sporcunun katıldığı Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda mücadele eden Refik Kartal, yaptığı 6 maçtan 4’ünü teknik nakavt, 2’sini ise 5-0 mağlup etti. Finalde Ordulu rakibi Ramazan Efe Efil’i mağlup eden Kartal Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Antrenörü Abbas Taşdelen ile birlikte Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u makamında ziyaret eden Refik Kartal, şampiyon olmak için çok çalıştığını ve sonunda başardığı için mutlu olduğunu söyledi.

Başkan Sarıkurt da minik boksörü tebrik ederken, gençlerimizin spora yönlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Çocuklarımız ve gençlerimizi spora yönlendirdiğimizde ne kadar başarılı olabildiklerini görüyoruz. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Biz bu yüzden şehrimizde spor ve kültür yatırımlarına önem veriyoruz. Spor ve kültürel faaliyetlere yönelen gençler her türlü kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Genç boksörümüz Refik Kartal’ı bir kez daha tebrik ediyor ve örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. Umarım yolu açık olur ve göğsümüzü kabartmaya devam eder” dedi. Başkan Sarıkurt ayrıca minik boksörü başarısından dolayı ödüllendirdi.

Öte yandan Bayburt’ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda ilk şampiyonluğunu elde eden Refik Kartal, Kastamonu’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına katılma hakkını da elde etti.