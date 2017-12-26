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26 Aralık 2017 17:24

Çorlulu öğrencilerden Bursa gezisi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eğitim öğretim veren kurumlar arasında yer alan Çorlu Hafız İmam Hatip Ortaokulu ve Hamidiye Kur’an Kursu öğrencileri Bursa gezisi gerçekleştirdi.

Çorlulu öğrencilerden Bursa gezisi

26 Aralık 2017 17:24


Çorlu Hafız İmam Hatip Ortaokulu Hamidiye Kur’an-ı Kerim Kursu’nda öğrenim gören öğrencilerin moral motivasyonunu artırmak, Türkiye’nin tarihi ve doğal zenginliklerini göstermek, manevi ve kültürel değerleri yerinde görmek maksadıyla günübirlik Bursa ili kültür gezisi düzenlendi. Çorlu Hafız İmam Hatip Ortaokulu Hamidiye Kur’an Kursu’nda öğrenim gören 105 öğrenci bu öğrencilerin bazılarının velileri ve öğretmenler ile din görevlileri eşliğinde Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapan, padişahlar diyarı, Hüdavendigar şehir Bursa’ya gezi düzenlendi.


Bursa Ulu Camisinde sabah namazını eda ederek, Osmangazi, Orhangazi, Emir Sultan ve Yeşil Türbeyi ziyaret eden öğrenciler Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar ettiler.


Geziye katılan okulun müdür yardımcısı Kenan Kelemen, öğrencilerin ikinci döneme moralli başlamaları için kültürel ve sosyal faaliyetler organize ettiklerini söyledi. Bursa ilini çok sevdiklerini belirten öğrencilerden bazıları ise üniversite eğitimlerini burada tamamlamak istediklerini dile getirdi.




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