Çorlulu sporcu dünya şampiyonu

Şampiyon sporcu başarısını Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile paylaştı.

İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenen 2018 Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nda mücadele eden ve 91 kilogramda Gençler Dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Doğukan Güzelkabağaç, Başkan Sarıkurt'u makamında ziyaret etti. Güzelkabağaç Çorlu Belediyesinin vermiş olduğu destekler için teşekkürlerini iletti.

Genç sporcunun başarılarıyla kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Başkan Sarıkurt, Çorlu Belediyesi olarak başarılı ve ahlaklı sporcuların her daim arkasında olduklarını dile getirerek desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.