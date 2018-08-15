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15 Ağustos 2018 12:24

Çorlulu sporcu unvan maçına çıkacak

Mersin’de düzenlenecek olan unvan kemeri maçına çıkacak olan Çorlu Belediyesi Spor Kulübü’nün şampiyon sporcusu Furkan Semih Karabağ, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u makamında ziyaret etti.

Çorlulu sporcu unvan maçına çıkacak

15 Ağustos 2018 12:24


2 kez Kick Boks Dünya Şampiyonu ve 1 kez Muaythai Dünya Üçüncüsü olan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Muaythai sporcusu Furkan Semih Karabağ, 17 Ağustos 2018 tarihinde Mersin’de düzenlenecek Muaythai 4’lü Turnuvası Unvan Kemeri mücadelesi öncesinde ÇBSK ve Muaythai Milli Takım Antrenörü Ahmet Yokuş ile birlikte Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u ziyaret etti.


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Furkan Semih Karabağ’a turnuvada başarılar diledi.


Başkan Sarıkurt, Karabağ’ın Çorlu’yu başarıyla temsil edeceğine inandığını ifade ederek, "Değerli sporcumuz Furkan Semih Karabağ’ı unvan kemeri ile birincilik kürsüsünde göreceğimize inanıyor ve müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi.


Çorlulu sporcu Furkan Semih Karabağ da şampiyonluk için mücadele edeceğini ve unvan kemerini Çorlu’ya getirmek istediğini söyledi.




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