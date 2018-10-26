Çorlulu sporcular Cumhuriyet Kupası'ndan madalyalarla döndü

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Muay Thai Takımı, Lüleburgaz'da düzenlenen Lüleburgaz Belediyesi Gençler ve Büyükler Muay Thai Turnuvası Cumhuriyet Kupası'nda takım halinde şampiyon oldu.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Kırklareli İl Temsilciliği ve Lüleburgaz Belediyesi iş birliği ile organize edilen ve Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir ve İstanbul'dan 12 kulüpten 130 sporcunun katıldığı Lüleburgaz Belediyesi Gençler ve Büyükler Muay Thai Turnuvası Cumhuriyet Kupası'nda ÇBSK takımı 8 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

Gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan mücadeleler sonunda takım halinde şampiyon olan ÇBSK Muay Thai antrenör ve sporcularına teşekkür eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Lüleburgaz'da düzenlenen Muay Thai Cumhuriyet Kupası'nda 8 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan ve takım halinde şampiyon olarak göğsümüzü kabartan, bizleri gururlandıran sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.