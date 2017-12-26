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26 Aralık 2017 15:15

Çorlu’nun il olması için imza kampanyası başlatıldı

Daha önce defalarca kez il olması gündeme gelen Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin, il olabilmesi için Çorlu Kent Konseyi öncülüğünde imza kampanyası başlatıldı.

Çorlu’nun il olması için imza kampanyası başlatıldı

26 Aralık 2017 15:15

Kampanyaya ilk imzayı ise Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ile belediye başkan yardımcıları Erdoğan Demirci ve Ahmet Sarıkurt attı.


Süleyman Demirel’in başbakanlığı döneminden bu yana çeşitli zamanlarda defalarca kez gündeme gelen Çorlu’nun il olması hadisesi, sosyal medyada yayımlanan bazı haberler ve Çorlu Kent Konseyi’nin başlattığı imza kampanyası ile yeniden gündeme geldi.


İlçede yaşayanların büyük bölümünün Çorlu’nun il olması yönündeki talebini her fırsatta dile getirmesi ve bu konuda hemen her platformda konuyu yüksek sesle dillendirmesinin ardından yaşananlara kayıtsız kalmayan Çorlu Kent Konseyi, harekete geçerek Çorlu’nun il olması ile ilgili olarak imza kampanyası başlattı.


Çorlu Belediyesi girişinde kurulan stantta başlatılan kampanyaya ilk imza verenler ise Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ile belediye başkan yardımcıları Ahmet Sarıkurt ve Erdoğan Demirci oldu.


Çorlu Kent Konseyi tarafından ilk etapta Çorlu Belediye binasında başlatılan ’Çorlu il olsun’ imza kampanyasının ilçenin muhtelif yerlerinde sürdürüleceği ve katılımın geniş kitlelere yayılarak binlerce imzanın toplanması hedefleniyor.




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