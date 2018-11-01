Çorlu'nun kurtuluşunun yıldönümü kutlandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 96. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Kutlama programı Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreniyle başladı. Çorlu Belediye Başkanlığı çelengi Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt tarafından Atatürk Anıtı'na sunuldu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

1 Kasım Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü kutlamaları daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklerle devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın devamında günün anlam ve önemine ilişkin konuşma Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt tarafından yapıldı.

"Bugün Çorlu'muzun kurtuluşunun 96. yıldönümünü kutluyoruz" diyen Başkan Sarıkurt, "Yine bir 1 Kasım sabahında mutlu ve gururluyuz. Ne mutlu bizlere ki, emperyalist güçler tarafından tarihten silinmek istenen özgürlüğüne tutkun bir ulusun vatansever evlatları her karışını mübarek kanlarıyla sulayarak, hayatlarını feda ederek düşmanlardan geri aldıkları bu kutsal topraklarda bugün dünden daha mutlu, gururlu ve onurlu bir şekilde yaşıyoruz. Çorlumuz, üç kıtaya yayılan Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de fethettiği ilk şehirlerdendir" dedi.

Çorlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen kutlama programı Çorlu Cumhuriyet Özel İdare İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri ve Çorlu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi ile sona erdi.