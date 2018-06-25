Çorlu’nun seçim sonuçları açıklandı

dönem milletvekilliği genel seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin oy verme ve oy sayım işlemleri tamamlandı.

Çorlu Kapalı Cezaevi’nde kurulan sandık da dahil olmak üzere toplam 516 sandıkta kayıtlı 187 bin 805 kayıtlı seçmenin bulunduğu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 167 bin 84 seçmen sandıklara giderek oyunu kullandı. 2 bin 388 oyun geçersiz sayıldığı Çorlu’da geçerli sayılan 164 bin 696 oyun 87 bin 345’i Muharrem İnce’ye çıkarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 59 bin 52 oy çıktı. Çorlu’daki seçimde Meral Akşener 10 bin 430, Selahattin Demirtaş 6 bin 835, Temel Karamollaoğlu 681 Doğu Perinçek ise 353 oy aldı.

Çorlu’nun milletvekilliği seçim sonuçlarında ise sandığa giden 167 bin 65 seçmenden 164 bin 576’sının oyu geçerli sayıldı. AK Parti geçerli oyların 50 bin 199’unu alırken, CHP 70 bin 382 oy aldı. Çorlu’da İYİ Parti 20 bin 301, HDP 11 bin 35, MHP 10 bin 823, Saadet Partisi bin 214, Vatan Partisi 382, Hür Dava Partisi 163, bağımsız aday Turan Arslan ise 77 oy aldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce kişi Çorlu Atatürk Meydanı’na çıkarak seçim sonuçlarını kutladı.