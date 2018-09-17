Çorlu'nun yeni kaymakamı göreve başladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin yeni Kaymakamı Cafer Sarılı görevine başladı.

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç'ın Salihli Kaymakamlığı görevine atanmasının ardından Afyonkarahisar Vali Yardımcısıyken Çorlu Kaymakamı olarak görevlendirilen Cafer Sarılı yeni görevine başladı. Göreve başlamasının ardından bir mesaj yayımlayan Kaymakam Sarılı, mesajında FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadele edeceğinin altını çizerek, “17 Eylül 2018 tarihi itibariyle Çorlu Kaymakamlığı görevime başlamış bulunuyorum. Öncelikle bu görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Şahsıma gösterilen bu teveccüh nedeniyle Çorlu için ve ülkemiz için var gücümle çalışacağım. Ülkemize, devletimize ve asil milletimize ihanet eden başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere birliğimize ve dirliğimize kasteden tüm terör örgütlerine karşı asla müsamaha göstermeden mücadele edeceğimin bilinmesini isterim. Çorlu ilçemize gelmeden evvel 10 ilçemizde kaymakam, bir ilimizde de vali yardımcısı olarak görev yaptım. Bu görevler esnasında birçok tecrübe edindim. Elbette tecrübenin ve öğrenmenin sonu yok. Çorlu ilçemizde de yeni şeyler öğrenmek ve edindiğim tecrübeler ışığında her alanda ilçemize katkı sağlamak için çalışacağım. Benden önce Çorlu ilçemize hizmet eden, katkı sağlayan tüm kaymakam meslektaşlarımıza ve ilçemizi bir adım daha öteye götürebilmek adına bana vereceğiniz destek için sizlere şimdiden teşekkür ederim” dedi.