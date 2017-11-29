Çorlu’nun yeni Milli Eğitim Müdürü Üzgün görevine başladı

Uzun yıllardan bu yana Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde görev yapan ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Müdürlüğü görevinden emeklilik dolayısıyla ayrılan Mustafa Güçlü’nün yerine Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile atanan Ahmet Üzgün, Çorlu’daki yeni görevine başladı. Meslektaşları Üzgün’ü ilk görev gününde yalnız bırakmadı.

Kariyerinde profesyonel futbolculuk, Çerkezköyspor teknik direktörlüğü gibi görevler de bulunan ve sporcu kişiliği ile de öne çıkan yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün’ün, Çorlu’da sporun gelişimine önemli katkılar sağlayabileceği belirtildi.

1968 yılında Bulgaristan’ın Deliorman Bölgesi Şumnu vilayetinde dünyaya gelen Ahmet Üzgün, ilk, orta ve lise öğrenimini, doğduğu şehirde tamamladı. 1990 yılında gerçekleşen büyük göç ile Türkiye’ye gelen üzgün, 1990 ve 1993 yılları arasında Bolu ve Düzce’de profesyonel olarak futbol oynadı. Ahmet Üzgün, 1997 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Spor Akademisi’nden mezun oldu. 1998 yılında Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi’ne Beden Eğitimi öğretmeni olarak atanan Üzgün, öğretmenliğinin yanı sıra, 1999-2001 yılları arasında Çerkezköyspor Teknik Direktörlüğü görevini de yürüttü. 2011-2013 yıllarında Çerkezköy Kızılpınar Endüstri Meslek Lisesinin Kurucu Müdürlüğünü yapan Üzgün, 2014 yılında Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi okul müdürlüğüne atandı. 1990-1997 yılları arasında Balkan Türkleri Deliorman Kültür Derneği’nin Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yapan Ahmet Üzgün, 2010 yılında üstlendiği, Türkiye’nin en büyük Konfederasyonu olan Memur Sen ve Eğitim Bir Sen’in Çerkezköy ilçe Başkanlığı görevini de başarıyla yürüttü. Evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Üzgün, ileri seviyede Rusça ve Bulgarca bilmektedir. Ahmet Üzgün, 7 Haziran’da gerçekleşen genel seçimlerde AK Parti Tekirdağ 6. sıra milletvekili adayı olmuştu.