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Çorlu'ya bir kupa daha

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Kick Boks sporcusu Batuhan Boral, Fransa’da düzenlenen turnuvada Fransız rakibini yenerek Çorlu’ya uluslararası alanda bir kupa daha kazandırdı.

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Kick Boks sporcusu Batuhan Boral, Fransa'da düzenlenen turnuvada Fransız rakibini yenerek Çorlu'ya uluslararası alanda bir kupa daha kazandırdı.


ÇBSK sporcusu Batuhan Boral, Fransa Clichy sous Bois'te düzenlenen Fighters Level Up turnuvasında Fransız rakibi ile yaptığı mücadele sonunda 77 kilogramda birinci olarak kupanın sahibi oldu.


Elde ettiği başarıdan dolayı Çorlulu sporcuyu kutlayan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçenin adının ulusal ve uluslararası alanda duyurulmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

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