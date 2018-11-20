ÇTSO heyeti Bulgaristan-Türkiye İş Forumuna katıldı

Tekirdağ Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Bulgaristan-Türkiye İş Forumuna katıldı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin, Yönetim Kurulu Üyeleri Rasim Bilgen, Metin Taşdelen, Mustafa Ogün Asıl, Ayhan Arslan, Mehmet Çetin ve Genel Sekreter Hakan Gel, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Bulgaristan Ulusal KOBİ Geliştirme Ajansı (BSMEPA) iş birliği ile düzenlenen Bulgaristan-Türkiye İş Forumuna katıldı. Forumda Bulgaristan ile Türkiye arasında oluşacak yatırım olanakları ile iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi konuları konuşuldu.

İkili görüşmeler gerçekleştirilecek

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Ogün Asıl, Metin Taşdelen, Rasim Bilgen, Ayhan Arslan ve Mehmet Çetin, Bulgaristan-Türkiye İş Forumunda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la yaptıkları istişarede hem ülke ekonomisi hem de Çerkezköy'den söz etti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov'un katılımıyla gerçekleşen foruma çok sayıda Bulgar firması katılırken, firmalarla ikili görüşme gerçekleştirildi.

1 Milyar euro'luk yatırım

Bulgaristan'da turizm, gıda, otomotiv ve yedek parça, savunma, ambalaj, hayvancılık ve tarım makineleri, inşaat ve yapı malzemeleri, sağlık, sağlık/termal turizm ve medikal ürünler, mobilya, aydınlatma ve elektronik ürünler, alt yapı-konut inşaatı, tekstil, kimya, lojistik, makine ve ICT alanlarında yatırım ve iş birliği fırsatları bulunuyor. Üçüncü ülkelerden gelen Türk sermayesi ile birlikte Bulgaristan'da yaklaşık 1 milyar euro üzerinde Türk yatırımı bulunurken, ağırlıklı olarak turizm, bankacılık, tekstil, hazır giyim, alüminyum, cam sanayi, ev aletleri, otomotiv yedek parça, ulaştırma, alüminyum, pvc, gıda, su şişeleme, odun işleme alanlarında faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisi de kaydedildi.