Çukurlu yollara ayçiçeği ektiler

İlçedeki bozuk yollara esprili bir yaklaşımda bulunan gençlik kolları üyeleri çukurlara ayçiçeği ekti.

AK Parti Kapaklı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eray Güner ve beraberindeki partililer, ilçedeki bazı caddelerdeki çukurlara ayçiçeği ekti. Kapaklı’daki bozuk yolların vatandaşları zor durumda bıraktığını ifade eden Güner, “Gerçekleştirdiğimiz esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarımız yolların durumu ile ilgili rahatsızlıklarını dile getiriyordu. Bizler de konuya dikkat çekmek istedik ve çukurlu yollara ayçiçeği ekimi yaptık” dedi.

"2019 Mart ayında bu zulme son vereceğiz"

Kapaklı Belediyesi’ni eleştiren Güner, “Kapaklı’nın bozuk yolları yetersiz altyapısı ve göz boyamalı betonları vatandaşı iyice çileden çıkarttı. Hizmet bilmeyenlerle belediyecilik olmaz. Her defasında bütçem yok deyip ama seçime 3 ay kala bütün yolları asfaltlamaya çalışan ama beceremeyen, yaptığı göz boyamalı yollarında 2 gün sonra bozulduğu Kapaklı’da kendi egosunu tatmin eden, parke taşlarının üzerine asfalt atan bir belediye başkanı ile karşı karşıyayız. İnanıyoruz ki 2019 Mart ayında Kapaklı’da yaşadığımız bu zulme son vereceğiz” dedi.