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20 Ağustos 2018 23:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Trakya’dan kurbanlık gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Trakya bölgesinde özel yetiştirilen 1.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Trakya’dan kurbanlık gönderildi

20 Ağustos 2018 23:30

5 tonluk dana kurbanlık olarak gönderildi.


AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş ve Şahpaz Muhtarı Recep Soydan tarafından Çengeloğlu Çiftliğinden teslim alınan 1.5 ton ağırlığındaki büyükbaş kurbanlık Bursa’ya yola çıktı.


Çengeloğlu Besicilik sahibi Musa Çengeloğlu, büyükbaş kurbanlığın özel olarak yetiştirildiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a özel olarak yetiştirmiş olduğumuz Şarelo ırkı 1,5 ton ağırlığındaki kurbanlığımızı gönderdik. Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanlığımıza çiftçilerimize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Allah kurbanlarını kabul etsin” dedi.




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