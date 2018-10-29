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Cumhuriyet Bayramı'nı doğa yürüyüşü ile kutladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıldönümü dolayısıyla Çorlu Belediyesi tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi. Çukurçengel Ormanı'nda gerçekleştirilen ve Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un da yer aldığı yürüyüşe yaklaşık 500 kişi katıldı.


Düzenlenen etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünde 500'e yakın doğa dostuyla birlikte belediyemiz organizasyonu, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Tekirdağ Şubesi rehberliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı Çukurçengel Doğa Yürüyüşü gerçekleştirdik. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen ve katılarak destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

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