Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı Çorlu'da kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Çorlu'da da törenlerle kutlandı.

Çorlu'da kutlama programı Kaymakam Cafer Sarılı'nın tebrikleri kabulüyle başladı. Ardından Atatürk Meydanı'ndaki törenlere geçildi. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutan Tümgeneral Gürsel Yüz ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, törene katılan askeri birlikler, öğrenciler ve vatandaşların bayramını kutladı. Törende konuşan Kaymakam Sarılı, Atatürk'ün zorluklara ve imkansızlıklara rağmen Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmayı başardığını ifade ederek, “Bu anlamlı günde öncelikle binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet minnet ve şükranla yad ediyorum. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923 tarihinde, yani bundan 95 yıl önce bugün hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir denilerek ilan edilmiştir. İdare usulü halkın mukadderatını, geleceğini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. 'Türkiye devletinin hükümet şekli Cumhuriyet'tir ifadeleri ile ilan edilmiştir” dedi.

Folklor gösterilerinin sergilendiği ve şiirlerin okunduğu tören, öğrenciler, askeri birlikler ve askeri araçların geçişi ile sona erdi. Kutlamalarda en büyük alkışı her zaman olduğu gibi Mehmetçikler aldı.