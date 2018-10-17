İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhuriyet konserinde Ferhat Göçer sahne alacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi tarafından, Çorlu ilçesinde düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Ferhat Göçer sahne alacak.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı çerçevesinde saat 19.00'da Çorlu'da Atatürk Meydanında başlayacak fener alayı Cumhuriyet Parkı'nda sona erecek. Fener alayının ardından ünlü sanatçı Ferhat Göçer, saat 20.00'de Cumhuriyet Parkı'nda sevenleriyle buluşacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser etkinliğine tüm Çorlu halkı davet edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.