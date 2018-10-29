Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nda kazananlar belli oldu

Çorlu Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvasında derece elde eden sporculara ödülleri Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt tarafından verildi.

Düzenlenen madalya ve kupa törenine katılan Başkan Sarıkurt, “Belediyemiz tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nda ödül almaya hak kazanan satranç sporcularına madalya ve kupalarını takdim ettik. Satranç sporuna gönül vermiş sevgili çocuklarımız ve onlara örnek olup yol açan kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. İnanıyorum ki önemli bir zeka sporu olan satranç ve bu tür etkinlikler sayesinde zeki ve akıllı genç nesiller yetişecektir” dedi.