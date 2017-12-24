Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam toplantısı

Obezite, yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, diyabeti önleme ve kontrol altına alınmasını amaçlayarak oluşturulan "Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu" ile Dünya Sağlık Örgütü’nün kronik solunum hastalıklarından kaynaklanan ölümleri azaltmak amacıyla hayata geçirdiği proje (GARD - Global Alliance Aganist Chronic Respiratory Diseases - Kronik Solunum Hastalıklarına Karşı Küresel Birlik) kapsamında hazırlanan “Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını (Astım-KOAH) Önleme ve Kontrol Programı (2009-2013) Eylem Planı kapsamında oluşturulan Kronik Havayolları Hastalıkları İl Kurulu çalışmalarına devam ediyor

Bu çerçevede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu ile Kronik Havayolları Hastalıkları İl Kurulu’nun 2017 yılı ikinci toplantısı 57. Alay Toplantı Salonu’nda Halk Sağlığı Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin’in başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 30 Mayıs 2017 tarihindeki Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu ile Kronik Havayolları Hastalıkları İl Kurulu toplantısından bu zamana kadar yapılan etkinlikler hakkında Dyt. Özlem Yirci tarafından bir sunum gerçekleşti ve gelecek dönemde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.