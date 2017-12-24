Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 09:13

Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam toplantısı

Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu ile Kronik Havayolları Hastalıkları İl Kurulu’nun 2017 yılı ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam toplantısı

24 Aralık 2017 09:13


Obezite, yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, diyabeti önleme ve kontrol altına alınmasını amaçlayarak oluşturulan "Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu" ile Dünya Sağlık Örgütü’nün kronik solunum hastalıklarından kaynaklanan ölümleri azaltmak amacıyla hayata geçirdiği proje (GARD - Global Alliance Aganist Chronic Respiratory Diseases - Kronik Solunum Hastalıklarına Karşı Küresel Birlik) kapsamında hazırlanan “Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını (Astım-KOAH) Önleme ve Kontrol Programı (2009-2013) Eylem Planı kapsamında oluşturulan Kronik Havayolları Hastalıkları İl Kurulu çalışmalarına devam ediyor


Bu çerçevede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu ile Kronik Havayolları Hastalıkları İl Kurulu’nun 2017 yılı ikinci toplantısı 57. Alay Toplantı Salonu’nda Halk Sağlığı Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin’in başkanlığında yapıldı.


Toplantıda, 30 Mayıs 2017 tarihindeki Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu ile Kronik Havayolları Hastalıkları İl Kurulu toplantısından bu zamana kadar yapılan etkinlikler hakkında Dyt. Özlem Yirci tarafından bir sunum gerçekleşti ve gelecek dönemde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
11
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    11°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç