Deniz manzaralı 19 Mayıs kutlaması

İldeki kutlamalar ilk olarak Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören Tekirdağ Sahili’nde bulunan Amfi Tiyatro alanında devam etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş programda yaptığı konuşmada, "Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da milli duygular içerisinde Samsun’a attığı ilk adım Türk milletinin bağımsızlığı kazanmada ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adımdır. İşte bu yüzden Türk milletinin vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayıs’ın 99. yılına ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yürekten hissetmekteyiz. Sevgili gençler; geçmişini, tarihini, kültürünü bilen, özüne ve geçmişine sahip çıkan ve bunu gençliğine aktaran toplumlar ilelebet yaşama hakkına sahiptirler. İstiklal Mücadelesi’nin başlangıcını simgeleyen 19 Mayısı, Gençlik ve Spor Bayramı olarak gençliği armağan eden Mustafa Kemal Atatürk gençliğimize duyulan güvenin ve onlara düşen en büyük sorumluluğun göstergesidir. Sizlerin ideallerin peşinde kararlılıkla giden, vatanını seven, ahlaklı, öz güvenli bireyler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olduğunuzda özveriyle çalışmanızı ve ülkemizi daha parlak yarınlara taşımaya hazır olmalısınız" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş’ın konuşmasının ardından program öğrencilerin şiir dinletisi, halk oyunları gösterisi ile devam etti. Tekirdağ’da yer alan sporcular ve spor kulüpleri tarafından spor gösterileri sahnelendi. Profesyonel sporcuların havadaki akrobasi gösterisi hem yürekleri ağızlara getirdi hem de izleyicilerden büyük alkış aldı.

Programa Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ il Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.