Deniz Şehitleri anısına hazırlanan çelenk denize bırakıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik Kabotaj Bayramı’nın 91. yılı dolayısıyla düzenlen etkinlikler, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünde devam etti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunulması ile başlayan etkinliğe, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Ünsal, Garnizon Komutanı Piyade Alb. Kemal Cöne, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Liman Başkanı Murat Gül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kadir Kardaş ve Yelken İhtisas Kulübü Üyeleri katıldı.

Etkinlikte, Vali Mehmet Ceylan ve protokol üyeleri tarafından deniz şehitlerinin anısına hazırlanan çelenk denize bırakıldı. Ayrıca, Yelken İhtisas Kulübü tarafından hazırlanan kabotaj kupasında dereceye giren 24 sporcuya da ödülleri verildi. Sporculara ödüllerini Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Ünsal ve protokol üyeleri takdim etti. Etkinlik, protokol üyeleri ve yarışmaya katılan sporcuların toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.