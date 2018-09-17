Denizde bulunan eşekle ilgili flaş gelişme

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi sahilinde eşek ölüsü ile ilgili yapılan açıklamalarda, eşeğin 10-15 gündür denizde olduğu iddia edilerek, yapılan 'Şarbonlu inek' haberlerinin asılsız olduğu açıklandı.

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde bulunan Mürefte sahilinde bir hayvan ölüsü bulunması üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “İlimiz bazı yerel gazete ve internet medyası yayım organlarında ‘‘sahile vuran büyükbaş hayvan ve Şarbon paniği vb.'' şeklinde yapılan haber üzerine Müdürlüğümüzce basın açıklaması yapılması zorunlu olmuştur. 15 Eylül 2018 tarihinde Büyükşehir Belediyesi zabıta birimi tarafından Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğümüze Şarköy İlçesi Mürefte Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş hayvan ölüsü bulunduğu ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi, Şarköy İlçe Müdürlüğü ile İl Müdürlüğümüz ekiplerince olay mahalline gidilerek inceleme yapıldı. Yapılan incelemede; hayvanın tek tırnaklı olması, kulak ve kafa yapısı, üst çenedeki diş yapısı vb. morfolojik özellikleri itibariyle hayvan ölüsünün bir eşeğe ait olduğu ve en az 10 gün önce öldüğü tespit edildi. Yapılan inceleme fotoğraflanarak arşivlenmiş olup, hayvandan numune alınarak aynı gün analiz yapılmak üzere Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsüne elden teslim edilmiştir. Hayvan ölüsü Şarköy Belediyesince uygun görülen yere Belediye ekipleri tarafından kurumumuz veteriner hekimleri gözetiminde kazılan üç metrelik çukura kireçlenmek suretiyle gömülmüştür” denildi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'da konuyla ilgili araştırma yaparak vatandaşları rahatlatacak bir açıklama yaptı.

Milletvekili Aygun açıklamasında, “Şarköy'de sahile vuran hayvanın gemiden atılan şarbonlu inek olup olmadığı konusunda halkımızda endişe ve kaygılar oluştuğunu görerek, konuyu ilk elden etraflı bir şekilde araştırdım. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ile temasa geçerek konu hakkında bilgi aldık” dedi.

Şarbonlu inek değil eşek cesedi

Aygun açıklamasının devamında, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ihbarı üzerine denizden çıkarılan hayvanın, 15 günlük eşek cesedi olduğu, uzun süre suda kaldığı için tüylerinin bir kısmının dökülmesi nedeniyle alacalı görüntü oluştuğu bilgisi verilmiştir. Hayvandan alınan numune Pendik Araştırma Enstitüsü'ne gönderilmiştir. Hayvan cesedi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı yetkilileri ve Tarım Müdürlüğü tarafından Şarköy Çöplüğünde 3 metre derinliğe kireçlenerek gömülmüştür. Konu hakkında Bakanlık'a da ayrıntılı bilgi ulaştırılmıştır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi, bilgiyi teyit etmiştir. Hayvanın ölüm nedeni, Pendik Araştırma Enstitüsü'ndeki incelemenin ardından netlik kazanacaktır” ifadelerine yer verdi.