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Denizde eşek ölüsü bulundu

Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi sahilinde eşek ölüsü bulundu.

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi sahilinde eşek ölüsü bulundu.


Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde bulunan Mürefte sahilinde bir hayvan ölüsü bulundu. Hayvan ölüsünü yürüyüşe çıkarken bulan Müzeyyen Gürkan İsimli vatandaş, denizde gördüğü şeyin danaya benzediğini söyleyerek durumu yetkililere bildirdi.


Müzeyyen Gürkan İsimli duyarlı vatandaş, denizde böyle bir manzarayla karşılaşmanın çok kötü olduğunu ifade ederek, “Gezerken gördüm ilk başta danaya benzettim. Daha sonra yetkililere durumu illetim hayvanın oradan alındığını duydum dana değil de eşek olduğunu söylediler. Hayvan üzerinde herhangi bir otopsi işlemi yapıldı mı? Yoksa hiçbir şey yapmadan mı gömdüler” dedi.

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