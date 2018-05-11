Denizden cesedi çıkan kadın, kayıp olarak aranıyordu

Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında denizin kıyısında bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı incelemede kadının öldüğünü tespit etti. Yapılan araştırmalar neticesinde cesedin, İstanbul’un Silivri ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Nilgün Makinecioğlu’na ait olduğu öğrenildi.

Cesedi denizde bulunan Nilgün Makinecioğlu’nun yakınları, yaşlı kadını sosyal medya hesaplarında kayıp olduğunu duyurup, bulunduğu taktirde ihbar numarasına ulaşılmasını istedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.