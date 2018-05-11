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11 Mayıs 2018 14:17

Denizden cesedi çıkan kadın, kayıp olarak aranıyordu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi denizinde bulunan kadın cesedinin, İstanbul’da kayıp olan Nilgün Makinecioğlu (60) olduğu tespit edildi.

Denizden cesedi çıkan kadın, kayıp olarak aranıyordu

11 Mayıs 2018 14:17


Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında denizin kıyısında bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı incelemede kadının öldüğünü tespit etti. Yapılan araştırmalar neticesinde cesedin, İstanbul’un Silivri ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Nilgün Makinecioğlu’na ait olduğu öğrenildi.


Cesedi denizde bulunan Nilgün Makinecioğlu’nun yakınları, yaşlı kadını sosyal medya hesaplarında kayıp olduğunu duyurup, bulunduğu taktirde ihbar numarasına ulaşılmasını istedi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




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