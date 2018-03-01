Deprem Haftası Etkinlikleri okul eğitimleriyle başladı

AFAD eğitmenleri tarafından, Tekirdağ Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Namık Kemal Lisesi ve Barbaros Naki Bilge İlköğretim Okulu personel ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verilerek tatbikat gerçekleşti.

Okullarda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonrasında öğrencilere bilgilendirme ve bilinçlendirme broşürleri, Kumbara ve Kalem dağıtılarak tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat sonrasında öğrencilere Arama Kurtarma aracının tanıtımı yapıldı.