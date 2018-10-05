Dereyi kırmızıya boyadığı iddia edilen tesiste inceleme

Ergene Nehri'nin Çerkezköy kesiminde kırmızı akan suyun rengi normale dönerken, atığı dereye verdiği iddia edilen işletmede inceleme yapıldı.

Ergene Nehri'nin Çerkezköy ilçesinden geçen Çorlu Deresi, geçtiğimiz gün fabrika atığı nedeniyle kırmızı ve pembe tonlarında aktı. Çerkezköy Kaymakamlığının duruma müdahalesi ile dereye kırmızı boyalı atık bırakan tesisle ilgili araştırma başlatıldı. İncelemenin ardından dere büyük oranda normal rengine dönerken derenin kenarından pembe tonları kaldı. Yapılan incelemelerin ardından dereye boyalı atık bıraktığı iddia edilen tesise bugün öğle saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ekiplerce inceleme yapıldı.