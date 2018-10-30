Derya Uluğ Tekirdağ'da konser verdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Hayrabolu Kapalı Pazaryeri yanında gerçekleşen Derya Uluğ konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hayrabolular, yaklaşık 2 saat süren konser boyunca Derya Uluğ'un seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Havai fişek gösterisi ile de renklenen konserde vatandaşlar Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Derya Uluğ Hayrabolu'da olmaktan son derece memnun olduğunu belirterek konserin düzenlenmesinde emeği geçen başta Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Hayrabolu Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür etti ve vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.