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30 Aralık 2016 17:25

‘Dev Kar Küresi’ sürprizi

‘Dev Kar Küresi’ sürprizi

30 Aralık 2016 17:25

Yeni yıla geri sayım sürerken Süleymanpaşa Belediyesi, vatandaşlarına dev bir sürpriz hazırladı. Tarihi Bedesten’in yanında kurulan Dev Kar Küresi, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşların hizmetine sunuldu.
Yeni yıl hediyelerinin klasikleri arasında yer alan kar küresinin devasa boyutlardaki hali büyük beğeni topladı. Dev kar küresinin içine girerek çam ağacı, hediye paketleri, kardan adam figürü ve yağan kar eşliğinde fotoğraf çektiren vatandaşlar, çocukluklarını yaşayarak doyasıya eğlendiler. Yoğun kar yağışına rağmen vatandaşların kar küresine gösterdiği ilgi dikkat çekti.

“Yeni yılı yeni umutlarla karşılamanın en keyifli yolunu sunuyoruz”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Süleymanpaşa’da alışılmışın dışında etkinliklerle vatandaşlarımıza farklı deneyimler yaşatmanın peşinde koşuyoruz. Dev kar küresi de bu çabanın bir ürünüdür. Vatandaşlarımız kar küresinin içine girerek fotoğraf çektirebiliyor ve bu neşeli anı ölümsüzleştiriyorlar. Yeni yılı yeni umutlarla karşılamanın keyifli bir yolunu sunmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
Dev kar küresi, bu keyifli deneyimi yaşamak isteyen vatandaşlar için Ocak ayı boyunca Tarihi Bedesten yanında hizmet verecek.



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