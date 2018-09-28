Devlet Bahçeli'ye el işlemeli özel tespih

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Tekirdağ'da yapılan el işlemeli özel tespih hediye edildi.

Tekirdağ'ın 26'ncı dönem MHP Milletvekili adayı eski MHP İl Başkanı Koray Önsel, MHP Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Devlet Bahçeli'yle görüştü. Önsel, görüşme esnasında Tekirdağ'da bir tespih ustasının özel olarak yaptığı el işlemeli tespihi genel başkana hediye etti. Tespih tutkunu Bahçeli, hediyeyi kabul ederek, tespihi çok beğendiğini belirtti ve nazik davranıştan dolayı teşekkür etti.

Koray Önsel, konuyla ilgili "Genel Başkanımızı ziyaret ettik. Tekirdağ'da özel olarak yaptırdığımız el işlemeli tespihi hediye ettik. Kendileri tespihi çok beğendi. Hayır duasını aldık, Tekirdağ'a selamlarını ileten genel başkanımız, Tekirdağ'a özel bir önem gösterdiğini, önümüzdeki seçimlerde mutlak başarı istediğini belirtti" dedi.