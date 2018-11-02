Devrim gibi geri dönüşüm projesi

Çevreci Komşu Kart projesi ile ayrıştırılan çöpler sayesinde hem doğa hem de aile bütçesi kazanacak.

Süleymanpaşa Belediyesi Ebru Naim Fen Lisesi ve Bilgi Koleji işbirliğinde Atatürk Ormanında çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Ebru Naim Fen Lisesinden 120, Bilgi Kolejinden de 25 olmak üzere toplam 145 öğrencinin katıldığı etkinlikte eldivenlerini ve çöp poşetlerini alan öğrenciler Atatürk Ormanından yaklaşık 2 saat içinde 500 kilogram çöp topladı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hazırlanan ikramlarla eğlenceli bir hale dönen etkinliğe Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da dahil oldu. Eşkinat, öğrencilerle konuşarak çevre temizliği ve çevre bilinci oluşturma konularında öğrencilerin fikirlerini aldı.

Eşkinat Çevreci Komşu Kart projesini çocuklarla birlikte açıkladı

Süleymanpaşa Belediyesinin önümüzdeki günlerde uygulamaya koyacağı geri dönüşüm projesi hakkında da bilgi veren Eşkinat, "Önümüzdeki günlerde önemli bir projeye başlıyoruz. Çevreci Komşu Kart Projesi Süleymanpaşa Belediyesinin önümüzdeki süreçte temel projelerinden bir tanesi. Bu çöpleri evde, kaynağında ayrıştırmayı sağlayan bir yöntem. Ocak ayından itibaren biz bunun lansmanına başlayacağız. Her haneye, o hanedeki annemize bir kart tanımlayacağız ve o kartla beraber bu projeyi anlatacağız. O tanıtım aşaması tamamlandıktan sonra çöplerimizi evde ayrıştırıp bizim toplama günümüze kadar biriktireceğiz. Belediyemizin ekipleri gelecek bunları tartacak bu kartlara puanları yükleyecek. Hem kaynağında ayrıştırmayı hep beraber sağlamış olacağız, hem de kartlarımızda biriken puanlar ile alışveriş yapma imkanı ve aile bütçesine katkı sunmayı sağlayacağız. Ön gördüğümüz bu projeyi son derece önemsiyoruz. Çevre bugün olduğu gibi yarın da bize lazım. Çocuklarımıza lazım, torunlarımıza lazım. Bundan sonraki nesillere lazım. Bu bölgede özellikle sanayi atıklarının Ergene'ye, Ergene'den Marmara Denizi'ne atılmaması lazım. Çöpü çöp diye değil, bir katma değer olarak görmek lazım. Bu bilinçlendirme çalışmaları ile beraber Tekirdağ'ın kalbi Süleymanpaşa'da önemli bir projeye imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız duyarlı olmayan vatandaşlarımızın attıkları çöpleri toplayarak çevreyi tertemiz hale getirdiler"

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Eşkinat, "Bugün Süleymanpaşa'nın gençleri bizim çevre birimimiz ile birlikte önemli bir etkinlik gerçekleştirdiler. Atatürk Ormanının temizlenmesini sağladılar. Önemli de bir iş yaptılar. Çocuklarımız çöp poşetlerinin içine duyarlı olmayan vatandaşlarımızın attıkları çöpleri toplayarak çevreyi tertemiz hale getirdiler. Aslında piknik yapmak, doğadan yararlanmak bizim en doğal hakkımız. Ama bu yararlanımdan sonra çöplerimizi bir poşete koyup en azından bir noktada biriktirmemiz ve bizden sonra gelip bu alanı kullanacak olanlara temiz bir çevre bırakmamız gerekiyor" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlik Başkan Eşkinat'ın öğrencilere teşekkür belgesi vermesi ile sona erdi.