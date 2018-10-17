Hayırsever Sacettin Sezer tarafından Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu bünyesinde yaptırılan Dilek Sezer Anaokulu törenle açıldı.

2012 yılında Diyarbakır Çermik İlkokulunda görev yapan ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi yolunda kızı ile birlikte geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden kızları Öğretmen Dilek Sezer adına babası Sacettin Sezer tarafından yaptırılan Dilek Sezer Anaokulu düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Saray Kaymakamı Adnan Tezcan, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, örenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Sacettin Sezer, "Biliyoruz ki ülkemizin en temel taşlarından biri eğitimdir. Anaokulu da eğitimin ilk adımıdır. Birçok öğrencimizin atacağı bu ilk adıma destek olmak bizim için gurur verici bir duygu. Bu basamağı sevgi ve başarıyla tamamlayacak her bir öğrenci yarının doktorları, öğretmenleri ve mühendisleri olacak. O güzel günleri görmek en büyük isteğimizdir" diye konuştu.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da 16 tanesi hayırseverler tarafından olmak üzere toplam 78 projenin 2018 yılı içerisinde ihale edilerek Tekirdağ'a kazandırılacağını ifade ederek Dilek Sezer Anaokulunu Saray'a kazandıran hayırsever Sacettin Sezer ve ailesine teşekkür etti.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Anaokulunun hayırlı olmasını dileyerek, "Tekirdağ ilimizde iki yıldır ciddi bir eğitim seferberliği yürütüyoruz. Yerel yönetimlerimiz ve hükümetimiz asıl önemlisi hayırseverlerimizin de bize vermiş olduğu ciddi destek ile ilimizde şu anda 78 proje devam ediyor ve bin 300'ün üzerinde yeni derslik kazandırıyoruz. Şu anda bu projelerimizin 16 tanesi hayırseverlerimiz tarafından yaptırılıyor ve bu eğitim öğretim yılı içerisinde Çerkezköy'de iki hayırsever vatandaşımızın yaptırmış olduğu okulumuzun açılışını gerçekleştirdik. Bugün de yine rahmetli Dilek öğretmenimizin anısına ailesi tarafından yaptırılan bu anlamlı ve bizim için de çok değerli okulumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Ben bir kez daha değerli öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum ve ailesine de bir kez daha baş sağlığı dileklerimi iletiyor ve yapmış oldukları bu çok değerli hayırı inşallah onun ve tüm geçmişlerinin ruhlarını şad eyleyeceğine inandığımı paylaşmak istiyorum. İnşallah bu anaokulumuzla birlikte öğretmenimizin ismi inşallah ölümsüzleşecek ve burada yetişen çocuklar da onun gibi parlak, zeki ve gelecekte ülkemizin büyümesi, gelişmesine katkı sağlayacaklardır. Ben bir kez daha hayırseverimize şükranlarımı iletiyorum bu anlamlı katkılarından dolayı. Bundan sonra da hep birlikte Tekirdağ'ımızda eğitim hizmetlerini en iyi şekilde yürütülmesi için hep birlikte çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bugün burada bu okulumuzun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Vali Ceylan, konuşmasının ardından hayırsever Sacettin Sezer ve eşi Nergül Sezer'e plaket ve çiçek takdim etti.

Minik öğrencilerin halk oyunları gösterisinin ardından hayırsever Sacettin Sezer tarafından yaptırılan 7 derslikli ve 153 öğrencinin eğitim göreceği Dilek Sezer Anaokulunun açılış kurdelesi Vali Ceylan, Sacettin Sezer ve protokol tarafından kesildi.