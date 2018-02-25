Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 14:54

Din, Ahlak ve Değerler Alanı Sosyal ve Kültürel etkinlikleri başladı

Tekirdağ’daki okullarda, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün ortaokul ve liselerde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin gözetiminde yapılmasını istediği 16 alanla ilgili etkinlikler başladı.

Din, Ahlak ve Değerler Alanı Sosyal ve Kültürel etkinlikleri başladı

25 Şubat 2018 14:54


Tekirdağ’da bulunan daire amirleri, Namık Kemal Üniversitesi öğretim görevlileri, Tekirdağ Milli Eğitim yöneticileri ve İl Müftülüğü personeli yapılan planlama doğrultusunda, Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği 16 alan içerisinden okullarda seçtiği konularla ilgili öğrencilerle buluşarak alanlarıyla ilgili sunumlar yapıyor.


Liselerde her ay en az bir etkinlik olmak üzere Mayıs ayı sonuna kadar Süleymanpaşa ilçemizde 60 etkinlik düzenlenecek. İlk etkinlik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fuat Asım Arvas’ın Namık Kemal Lisesi’nde “Üstad Necip Fazıl Kısakürek” konulu sunumu ile başladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    8°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç