Din, Ahlak ve Değerler Alanı Sosyal ve Kültürel etkinlikleri başladı

Tekirdağ’da bulunan daire amirleri, Namık Kemal Üniversitesi öğretim görevlileri, Tekirdağ Milli Eğitim yöneticileri ve İl Müftülüğü personeli yapılan planlama doğrultusunda, Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği 16 alan içerisinden okullarda seçtiği konularla ilgili öğrencilerle buluşarak alanlarıyla ilgili sunumlar yapıyor.

Liselerde her ay en az bir etkinlik olmak üzere Mayıs ayı sonuna kadar Süleymanpaşa ilçemizde 60 etkinlik düzenlenecek. İlk etkinlik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fuat Asım Arvas’ın Namık Kemal Lisesi’nde “Üstad Necip Fazıl Kısakürek” konulu sunumu ile başladı.