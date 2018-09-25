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Dini yayınlar tanıtım toplantısı yapıldı

Diyanet İşleri Yönetim Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Tekirdağ’a gelerek dini yayınlar tanıtım toplantısına katıldı.

Diyanet İşleri Yönetim Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Tekirdağ'a gelerek dini yayınlar tanıtım toplantısına katıldı.


Tekirdağ İl Müftülüğü başkanlığınca hazırlanan Türkçe ve yabancı dil ve lehçelerde basılı, süreli radyo ve televizyon yayınlarının vatandaşa ulaştırılması ve tanıtımının yapılması hususunda bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Diyanet İşleri Yönetim Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Tekirdağ İl Müftülüğünü ziyaret etti.


İl Müftüsü İsmail İpek ve daire personeli tarafından karşılanan Başkan Yardımcısı İşliyen, İl Müftülüğü personeli ile tanıştıktan sonra beraberindeki heyet ile Tekirdağ Diyanet Eğitim Merkezine geçti. Burada İl Müftü Yardımcıları başta olmak üzere İlçe Müftüleri, Şube Müdürleri, Vaizler, Eğitim ve Din Hizmetleri Uzmanları, Aile İrşad Koordinatörleri, Gençlik ve Engelli Koordinatörleri, Manevi Rehberlik Uzmanları ve her ilçeden 1'er İmam-Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur'an Kursu Öğreticileri ile toplantı yapıldı.


Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantı, soru-cevap ve öneriler bölümünün ardından sona erdi.

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