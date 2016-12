Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası Genel Başkanı Kani Beko Beraberindeki heyetle Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı makamında ziyaret etti.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, ziyarette konfederasyonlarının hazırladı “Sözümüz” adlı kitabı Başkan Albayrak’a hediye etti.

Her gün şehit haberlerine üzüldüklerini dile getiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Artık sorunların çözümlenmesi lazım. Bu sorunların çoktan bitmesi lazımdı. Ülkemiz büyük bir ülke, her şeyin üstesinden gelecek, artık şehitler olmasın Türkiye barış içerisinde yaşayan bir ülke olsun. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” felsefesi ve Misakı Milli hudutları içinde ülkemizin bütünlüğünü birliğini korumak. Ülkemizin menfaati için herkes bir araya gelmeye devam edecektir. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Albayrak, “Sizi burada görmek bize mutluluk vermiştir. Geldiğimiz noktada çalışanlarımızın bir sıkıntısı yoktur. Aramızda yaşanan hiçbir sorun olmadı, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşçimizin emeğini her zaman vermeye devam ediyoruz. Seçim zamanı değil, hizmet zamanıdır, hizmetimiz bütün hızıyla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

İşyerinde kaliteye önem verdiklerini dile getiren Başkan Albayrak, “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Ohsad 18001 İ ş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgesi almak için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.