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Disleksi farkındalık semineri düzenlendi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Türkiye Disleksi Vakfı işbirliğinde Disleksi Farkındalık Semineri düzenlendi.


1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası dolayısıyla düzenlenen seminerde Türkiye Disleksi Vakfı Tekirdağ İl Temsilcisi Özel Eğitim Öğretmeni Hatice Bayram Sadıkoğlulları, disleksinin belirtileri, çocuklara yaklaşım ve öğrenimi kolaylaştırma yolları konularında bilgiler paylaşıp örnekler verdi.


Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde yaklaşık 2 buçuk saat süren seminer, soru cevap bölümüyle sona erdi.

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