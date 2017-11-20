Tekirdağ Özel Star Medica Hastanesi Diyetisyen Hilal Mercan, “Soğukların gelmesiyle birlikte bedenimiz hastalık yapıcı etkenlere açık hale gelmeye başladı. Bağışıklığımızı güçlendirmek ve hastalıklara karşı kalkan oluşturmak için hem sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenmeli hem de yetersiz beslenme sonucu oluşan eksikliklerimizi gidermeliyiz” dedi.

“Yeşil yapraklı sebzeler ve pekmez gibi besinlerle demir gereksinimini karşılamalı”

Vücudumuzdaki demirin önemine değinen diyetisyen Mercan, “Öncelikle anemi (kansızlık) rahatsızlığı olup olmadığı sorgulanabilir. Çünkü vücutta demir, folik asit ve B12 vitamininin eksik olması gibi durumlarda anemi ortaya çıkabilir. Ve aneminin en sık rastlanan belirtisi halsizlik olmakla birlikte el ve ayaklarda soğukluk ve üşüme de görülmektedir. Bu nedenle anemik olan kişiler doktor kontrolünde ciğer, dana eti, yeşil yapraklı sebzeler ve pekmez gibi besinlerle demir gereksinimini karşılamalı. Bağırsaklarımızda bulunan yararlı bakteriler sayesinde zararlı mikroorganizmalara karşı korunuruz. Prebiyotik gıda da dediğimiz, fermantasyon (mayalanma) sonucu oluşmuş gıdalar da içerdikleri yararlı mikroorganizmalar ile bağırsaklardaki zararlı mikroorganizmaları yok ederek hastalıklara karşı direnç sağlar. Bu sayede, fermente gıdalar, doğal antibiyotik görevi görür. Kolaylıkla tüketeceğimiz yoğurt, kefir, turşu ve zeytin ile hem bağırsak sağlığımızı korur hem de bağışıklığımızı güçlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Tüm bu bileşenler bağışıklık sistemi için gerekli olduğundan beslenmemizde eksik etmemeliyiz”

Kış mevsiminde yapacağınız yemeklerde malzemelere dikkat ederek etmemiz gerektiğini vurgulayan Mercan, “Alışveriş listenizde mantar, yumurta, yeşil sebzeler, turunç meyveler mutlaka olmalı. Mantar içerdiği yüksek protein, beta glukan ve mineraller ile enfeksiyonların vücuda girmesini önler. Yumurta ise A vitamini ve beta-karotenden zengin olmakla birlikte iyi kalite protein ve çinko kaynağıdır. Tüm bu bileşenler bağışıklık sistemi için gerekli olduğundan beslenmemizde eksik etmemeliyiz. Yeşil yapraklı sebzeler ve turunç meyveler de bağışıklığı kuvvetlendiren C ve E vitamini gereksinimini karşılamak için en iyi kaynaklardır. Türk yemek kültüründe önemli bir yeri olan soğan ve sarımsak içerdikleri bileşikler sayesinde tabiri yerindeyse ilaç gibi besinler. Bakteri, mantar ve parazitlerle savaşmak için yemeklerde kullanabilir ya da çiğ olarak her gün 1 diş sarımsak tüketilebilir. Daha sağlıklı ve güçlü vücuda sahip olmak için; sofranızdan sebze yemeklerini, çantanızdan ara öğün meyvenizi eksik etmeyin” açıklamasını yaptı.