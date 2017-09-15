Doğa tutkunları kırsal mahallelerde huzur buluyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yaklaşık 3 yıldır Şarköy (Uçmakdere, Hoşköy, Gaziköy, Kirazlı), Malkara (Sarıpolat, Elmalı Yaylagöne), Saray (Güngörmez, Safaaalan, Bahçeköy) mahallelerinde yürütülen “Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi” kapsamında kırsal kalkınma konusunda önemli mesafe katedildi. İlçeler ve kırsal mahalleler arasındaki gelişmişlik farkının azaltılmasını amaçlayan projede 10 kırsal mahallede Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar meyvelerini vermeye başlarken, mahalle sakinleri de projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ağustos ayında başlayan geziler, Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Bu gezilerle doğaya özlem duyan vatandaşlar, Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi kapsamındaki mahalleleri tanıma imkanı bulacak.

Proje hakkında açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Büyükşehirlerin kalabalığı, karmaşası ve stresinden bunalan insanların, doğaya olan özlemi sonucunda kır turizmi giderek önem kazanmaktadır. Kır yaşamının doğa ile iç içe oluşu, toprakla bağlarını koparmamış insanların içtenliği, kırsal mahallelerde yetiştirilen ürünlerin doğallığı, yeşil ve mavinin bütünlüğü, kır turizmini huzur ve mutluluk arayanlar için farklı bir seçenek haline getirmektedir. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızca belirlediğimiz 10 kırsal mahallemizde yaptığımız çalışmalarla kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçladık. Projemiz meyvelerini vermeye başladı. Gidişattan memnunuz. Projemizi vatandaşlarımıza doğru bir şekilde anlatabilmek ve insanların doğaya olan özlemini bir nebze de olsa azaltabilmek amacıyla Ağustos ayından beri proje kapsamındaki mahallelerimize geziler düzenliyoruz. Gezilerimize katılan vatandaşlar, projemizi çok beğendi. Ben, bu projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.