Doğum günü hediyesi meydanda evlilik teklifi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde İbrahim Hızarcı adlı genç, sevgilisi Merve Sert’e ilçenin en büyük ve kalabalık meydanı olan Atatürk Meydanı’nda evlenme teklifi etti. Teklif için günler öncesinden hazırlıklara başlayan genç, Atatürk Meydanı’nı kırmızı balonlarla, güllerle ve mumlarla süsledi. Alana bir de kırmızı halı seren İbrahim Hızarcı, kız arkadaşı Merve Sert’e evlilik teklifi etti. Aynı zamanda doğum günü olan genç kız teklifi kabul etti.

Gençlerin mutlu anlarına ortak olan yüzlerce kişi de o anları cep telefonlarına kaydetti.