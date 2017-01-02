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02 Ocak 2017 11:46

Donmak üzere olan kedi ve karga kurtarıldı

Donmak üzere olan kedi ve karga kurtarıldı

02 Ocak 2017 11:46

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Çorlu’da duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlileri, donmak üzere olan bir kediyi ve ağaçta asılı kalan kargayı kurtardı.
Kötü hava koşullarından etkilenen sokak hayvanlarına yardımlarını sürdüren Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlileri duyarlı bir vatandaşın yerde hareketsiz halde gördüğü kediyi bildirmesi sonucu harekete geçen bakımevi ekipleri donmak üzere olan kediyi bakımevinde tedaviye aldı. Yapılan muayene sonucu donmak üzere olduğu tespit edilen kedi tedavi sonrasında yeniden yürümeye başlarken, üşümeye bağlı oluşan üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bakımevindeki tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.
Diğer yandan Çorlu Gölbaşı Parkı’nda da görevli güvenlik ekiplerinden gelen ihbar üzerine park alanına giden hayvan bakımevi ekipleri, göl içindeki bir ağaçtaki misinaya takılı kalan kargayı itfaiye ekiplerinin yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtararak bakımevinde tedavi altına aldı. Kanadına dolanan misinadan kurtarılan karga, yapılan muayenenin ardından yeniden doğaya salındı.



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