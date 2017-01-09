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09 Ocak 2017 10:17

Donmak üzere olan yaralı şahin kurtarıldı

Donmak üzere olan yaralı şahin kurtarıldı

09 Ocak 2017 10:17

Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Saray ilçeleri arasında seyahat eden üç arkadaş yol kenarında donmak üzere olan yaralı şahin buldu. Üç arkadaş, Çerkezköy Belediyesi veteriner hekimine yaralı hayvanı teslim etti.
Pazar günü öğlen saatlerinde İstanbul’dan Saray’a giden Bülent Vardar, Sami Aygün ve Hakan Güvenç isimli üç arkadaş Çerkezköy-Saray yolu üzerinde yaralı bir hayvan görünce durakladı. Üç arkadaş yaralı hayvana yaklaştıklarında kanadında kanama olan şahin ile karşılaştı. Üç arkadaş, Çerkezköy Belediyesi Sağlık İşleri ekiplerine yaralı hayvanı teslim etti. Bülent Vardar, şahini gördüklerinde şaşırdıklarını ifade ederek, bir an önce yaralı hayvanın tedavi edilip doğaya salınması gerektiğini söyledi.
Üç arkadaş yaralı şahini Çerkezköy Belediyesi veteriner hekimi Şevket Halimoğlu’na teslim etti. Şahinin sağlık durumu ile ilgili konuşan veteriner hekim Halimoğlu, şahinin kanadında kırık olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Halimoğlu, tedavinin tamamlanmasının ardından yaralı şahinin doğaya geri bırakılacağını da kaydetti.



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