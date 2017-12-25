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25 Aralık 2017 13:37

Donmak üzereyken jandarma buldu

Tekirdağ Malkara’da kaybolan 81 yaşındaki vatandaş, jandarma tarafından dağlık alanda donmak üzereyken bulundu.

Donmak üzereyken jandarma buldu

25 Aralık 2017 13:37


Edinilen bilgiye göre, Gönence Mahallesi’nde evinde tek başına yaşayan işitme, görme ve konuşma engelli 81 yaşındaki Fahri Ergene, oturduğu evde bulunamaması üzerine jandarmaya bildirildi. Arazide yaşlı adamı aramaya çıkan jandarma ekibi, 3 saatlik çalışmanın ardından Fahri Ergene’yi dağlık alanda donmak üzereyken buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaşlı adam daha sonra evine götürüldü.


Mahalle sakinleri, ummalı arama çalışmasının ardından Ergene’nin sağ salim bulunması dolayısıyla jandarma ekiplerine teşekkür etti.




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