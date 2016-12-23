Dost Eli Aş Evi’ne bağışlanan lahmacunlar sahiplerine ulaştırıldı

Süleymanpaşa Belediyesi hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Dost Eli Aş Evi’ne bağışlanan lahmacunlar kısa sürede gıda ihtiyacı olan ailelere ulaştırıldı.

Değirmenaltı Kürek Lahmacun isimli işletme, gıda ihtiyacı olan ailelere dağıtılmak üzere 100 adet lahmacunu Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Dost Eli Aş Evi’ne bağışladı. Müdürlüğe bağlı ekipler gün içinde kısa sürede ihtiyaç sahibi ailelere bağışlanan lahmacunları ev ev dolaşarak ulaştırdı.

“Vatandaşlarımızın sosyal projelerimize katkısı artıyor”

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Değirmenaltı Kürek Lahmacun’a teşekkür ederek, “Vatandaşlarımızın sosyal projelerimize katkıları gün geçtikçe katlanarak çoğalıyor. Geçtiğimiz günlerde bir hayırsever vatandaşımız bahçesinde yetiştirdiği elmaların tamamını aş evimize bağışlamıştı. Bir başka hayırsever işadamımız iki akülü sandalye bağışında bulunarak Süleymanpaşa’da engelleri kaldırma çabamızda bizimle olduğunu göstermişti. Şimdi de bu mübarek Cuma gününde dağıtılmak üzere Değirmenaltı Kürek Lahmacun, Dost Eli Aş Evi’ne 100 lahmacun bağışlayarak gıda yardımında bulundu. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Belediye ve halk el ele Süleymanpaşa’yı güzel günlere taşıyoruz”

Süleymanpaşa Belediyesi’nin sosyal yardım politikasını da değerlendiren Başkan Eşkinat, “Doğru alanlarda planlanmış ve samimi bir biçimde uygulanmakta olan sosyal projelerimiz vatandaşlarımız tarafından da takdirle karşılanmaktadır ve desteklenmektedir. Biz göreve geldiğimizde belediye ve halk el ele Süleymanpaşa’yı güzel günlere birlikte taşımayı hedeflediğimizi söylemiştik. Bu halkımızın yöneticilere duyduğu güvenle mümkün olabilecek bir şey. Bugün halkımızla bu birlikteliğe ulaşmayı başardığımızı görüyorum. Bu yardımların ve desteğin günden güne artacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu.