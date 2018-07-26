Dost Eli Aşevi’nden ihtiyaç sahiplerinin sofrasına

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeye devam eden Süleymanpaşa Belediyesi, evlerinde yemek yapamayacak durumda olan hasta, yaşlı, engelli ya da kimsesiz vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Her gün 718 kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor

Sabahın erken saatlerinde hazırlanmaya başlayan yemekleri güler yüzlü personeliyle her gün tek tek 271 ailenin evini ziyaret ederek ulaştıran Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, toplamda 718 kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

“Bu şehirde kimse aç kalmayacak”

Yapılan hizmeti kutsal bir görev olarak nitelendiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Bizler Süleymanpaşa ilçemizde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye çalışıyoruz. Belediye başkanlığına aday olduğum ilk gün söylediğim bir söz var; ‘Bu şehirde kimse aç kalmayacak.’ Bu doğrultuda kurduğumuz Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Aşevi ile her geçen gün daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtıyoruz. Aşevi’nde hazırlanan yemeğimizi kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Süleymanpaşa paylaşmakla, kardeşlikle, sevgi ile büyüyen bir şehir”

Evlerinde yemek yapamayacak durumda olan hasta, yaşlı, engelli ya da kimsesiz tanıdığı bildiği olanların Süleymanpaşa Belediyesine ulaşmasını rica eden Başkan Eşkinat, “Şehrimizin dört bir yanına sıcak yemek ulaştırıyoruz. Tam sayı şu an 718 kişi. Ancak vatandaşlarımızdan ricamız bizlerin bilmediği evlerinde yemek yapamayacak durumda olan hasta, yaşlı, engelli ya da kimsesiz vatandaşımız var ise bize bildirmesi. Süleymanpaşa paylaşmakla, kardeşlikle, sevgi ile büyüyen bir şehir. İşte sosyal belediyecilik de tam olarak bu” ifadelerini kullandı.