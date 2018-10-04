Dost eli mağazası ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

Yaz sezonu öncesi raflardan kaldırılan kışlık kıyafetler Dost Eli Giyim Mağazası çalışanları tarafından yıkanıp ütülenerek tekrar raflardaki yerini aldı. Toplumsal dayanışmayı arttırmak üzere 2014 yılında başlayan uygulamada on binlerce kıyafet yeni sahiplerini bulurken tamamen ücretsiz olarak gerçekleşen hizmet ihtiyaç sahipleri için umut olmaya devam ediyor.

Hafta içi her gün 08.00-17.00 arası ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor

Dar gelirli vatandaşların yararlanabileceği Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Giyim Mağazası, Eski Cami Ortacami Mahallesi Soğukkuyu Mevkisi Soysal Sokak No:11'de hafta içi saat 08.00-17.00 arası hizmet veriyor.

Öte yandan hizmete katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, az kullanılmış kıyafetlerini yine aynı adrese bırakabileceği gibi 100. Yıl Mahallesi İtfaiye yanı ya da Baykallar Migros karşısındaki giysi kumbaralarına da bırakabiliyor.