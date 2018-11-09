Dr. İbrahim İçöz TESKİ Genel Müdürlüğüne vekaleten atandı

Şafak Başa'nın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan koltuğa vekaleten TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz atandı.

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz yaptığı açıklamada, "TESKİ kurulduğu günden günümüze kadar çok önemli altyapı yatırımları yaptı. Bu yatırımların yapılmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak, eski TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa ve tüm TESKİ emekçilerine teşekkür ederim. Bundan sonra da çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz, il genelinde altyapı ihtiyacı olan her yere hizmet götüreceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim" dedi.