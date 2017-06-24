‘Duman-1’ operasyonunda 224 bin TL para cezası kesildi

Yurt genelinde ‘Duman-1’ adıyla düzenlenen operasyonlar kapsamında Tekirdağ genelinde tespit edilen 85 iş yerine 46 ekip ve 133 personel ile operasyon yapıldı. Operasyonda, 485 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, bin 233 paket gümrük kaçağı sigara, 304 bin 400 adet boş makaron, 266 bin 327 tütün doldurulmuş makaron, 5 adet elektronik sigara, 83 adet elektronik sigara likidi, 46 adet elektronik nargile, 588 paket nargile tütünü, 626 adet sigara sarma makinesi, 550 paket sarma kağıdı ele geçirildi.

Yapılan denetim sonucunda 224 bin TL idari para cezası uygulandı, 25 şahsa ise 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.