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01 Haziran 2018 12:26

Dumansız iş yeri sahiplerine teşekkür belgesi

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle Tekirdağ’ın Saray ilçesinde dumansız hava sahası çalışmalarına destek olan işletme sahiplerine teşekkür belgesi verildi.

Dumansız iş yeri sahiplerine teşekkür belgesi

01 Haziran 2018 12:26


Saray Kaymakam Vekili Ali Yıldırım ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ’Tam Dumansız Türkiye’ projesi kapsamında Saray’da yapılan çalışmalara destek olan işletmelere teşekkür amaçlı belge verildi. Dumansız hava sahası çalışmalarını destekleyen işletme sahiplerine teşekkür belgelerini Kaymakam Vekili Ali Yıldırım, Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri ve İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Terzioğlu verdi.



"Tütün, gelişme için bir tehdit olarak açıklanmıştır"


Sigaraya başlamanın iradesizlik, bırakmanın da çok iyi bir irade gerektiğinin altını çizen Kaymakam Vekili Yıldırım, "Sigarayı gerçekten bıraktıktan sonra insana verdiği mutluluk, huzur ve sağlık her şeyin üzerindedir. Bu nedenle sigara ve tütün kullanan hemşehrilerimize, ağabeylerimize ve kardeşlerimize buradan sesleniyorum, sigarayla ilişkilerini biran önce bıraksınlar ve hayatın gerçek lezzetinin tadına varsınlar. Kendisi de esasen bir uyuşturucu olan tütün ve tütün mamullerine karşı mücadele, hükümetimizin çok önemli önceliklerinden biri haline gelmiştir. Gerçekten de bu illetlere karşı ciddi mücadeleyi yürütüyoruz. Dumansız hava sahası uygulanmaya başladığında Türkiye’de birçok kişi buna inanmadı. Bunun uygulanamayacağını çok kişiden duyduk. Aradan geçen yaklaşık 10-11 yıl sonra bugün Türkiye de kapalı mekanlarda tütün ve sigara kullanımını neredeyse çözmüş durumdayız. Bunda ciddi denetimler yapılmasının sonuca ciddi katkı sağlamakla beraber, vatandaşımızın bu konuyu sahiplenip destek vermesi de tütün ve tütün mamullerinin kullanımını epey azalttı. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de gerek uyuşturucuyla gerekse kendisi de bir uyuşturucu olan tütün ve tütün mamulleri ile mücadele çok sıkı bir şekilde devam ediyor ve edecek" dedi.




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