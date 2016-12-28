Dumansız Sanayi Bölgesi yatırım çekecek yapıya kavuşturulacak

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Dumansız Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren iş adamlarıyla bir araya geldi.

Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantıda Dumansız Sanayi Bölgesi ile ilgili gelişmeler ve iş adamlarının talepleri gündeme getirildi.



“Mecliste komisyon kurulacak”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Dumansız Sanayi Bölgesi’ni en kısa sürede yatırım çekecek bir yapıya kavuşturmak için harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti. Eşkinat, “Dumansız Sanayi Bölgesi’ndeki sorunları tespit ederek hızla çözüme gitmek istiyoruz. Zaman kaybetmeden bu alanı yatırım çekebilecek bir cazibe merkezine dönüştürmeliyiz. Bu konuda sizin oluşturacağınız bir heyetle müzakere etmek üzere Ocak ayı meclis toplantımızda üç siyasi parti üyelerimizden oluşan bir komisyon kuracağız. Ortak bir çalışmayla en kısa sürede Dumansız Sanayi Bölgesi’nin sorunlarını kalıcı olarak gidereceğimizi düşünüyorum. Bize taleplerinizi iletirseniz hem hukuki hem de ekonomik açıdan değerlendirip çözüm üretebiliriz” dedi.



“Süleymanpaşa Belediyesi’nin yanındayız”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Dumansız Sanayi Bölgesi için Büyükşehir Belediye Meclisi’nden yetki istediklerini ancak bu yetkiyi alamadıklarını ifade ederek, “Büyükşehir olarak Dumansız Sanayi Bölgesi ve Yeni Sanayi Sitesi’nin ihtiyaçlarını tek projede ele alarak çözmek istedik ama meclis bu talebimizi kabul etmedi. Bölge Süleymanpaşa Belediyesi’nin yetki alanında yer alıyor. Ancak bütçeleri bu projenin altından kalkmak için yetersiz. Biz Süleymanpaşa Belediyesi’ne gereken desteği vereceğiz. 2017 yılı içinde Dumansız Sanayi Bölgesi’ni olması gereken noktaya getireceğiz” açıklamasında bulundu.



İş adamları taleplerini iletti

Dumansız Sanayi Bölgesi’nde işletmesi bulunan iş adamları da söz alarak bölgenin sorunlarını dile getirdiler. Öncelikli ihtiyaçların alan içindeki ana arterlerin yapılması, 3 ana girişin tespit edilmesi ve bölgenin sınırlarının belirlenerek çevrilmesi olduğu ifade edildi.



2017’de bitirilecek

Toplantıda alınan ortak karara göre iş adamları Dumansız Sanayi Bölgesi ile ilgili taleplerini yazılı olarak iletecek, Süleymanpaşa Belediye Meclisi üyelerinden oluşturulacak komisyon bu talepleri değerlendirecek ve ivedilikle uygulamaya geçilecek. Dumansız Sanayi Bölgesi’nde yapılacak çalışmaların 2017 yılı içinde bitirilmesinin planlandığı kaydedildi.